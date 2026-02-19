Racalmuto

Fuga di gas a Racalmuto, area chiusa e intervento dei tecnici Italgas

La condotta è stata danneggiata durante dei lavori di riparazione per una perdita idrica.

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Fuga di gas a Racalmuto in via Falcone e Borsellino. Stando ad una prima ricostruzione la condotta è stata danneggiata durante dei lavori di riparazione per una perdita idrica. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Racalmuto che hanno chiuso al traffico la strada in attesa dell’arrivo dei tecnici di Italgas che stanno lavorando per ripristinare tutto.  Non si registrano danni a persone o cose.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Racalmuto

Fuga di gas a Racalmuto, area chiusa e intervento dei tecnici Italgas
Catania

Cane addestrato a lasciare sacchetto rifiuti per eludere videosorveglianza: la denuncia del Comune
Canicattì

Crisi idrica a Canicattì, nasce il comitato civico: “portiamo Aica in tribunale”
Agrigento

Viabilità agrigentina al collasso, Carmina (M5S): “Si nomini un commissario”
Licata

Royalties, pubblicato nuovo decreto: a Licata il 43,50%
di Giuseppe Castaldo

Corruzione nell’agrigentino per ottenere la cittadinanza italiana: chiusa inchiesta, 22 indagati 
banner italpress istituzionale banner italpress tv