Fuga di gas a Racalmuto, area chiusa e intervento dei tecnici Italgas

Fuga di gas a Racalmuto in via Falcone e Borsellino. Stando ad una prima ricostruzione la condotta è stata danneggiata durante dei lavori di riparazione per una perdita idrica. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Racalmuto che hanno chiuso al traffico la strada in attesa dell’arrivo dei tecnici di Italgas che stanno lavorando per ripristinare tutto. Non si registrano danni a persone o cose.