Racalmuto, ladri svaligiano abitazione di un agricoltore

Ladri in azione in contrada Mezzarati, a Racalmuto. Ignoti, dopo aver forzato un infisso, sono riusciti ad entrare nell’abitazione di proprietà di un agricoltore di 61 anni.

Una volta dentro hanno rubato due televisori, un forno a microonde, una stufa a pellet, un computer portatile, una macchinetta per il caffè e una aspirapolvere.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa a cui non è rimasto altro da fare che recarsi dai carabinieri della locale stazione e presentare una denuncia a carico di ignoti. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri.