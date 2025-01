Racalmuto, verso il patto di amicizia con il comune di La Spezia 

La proposta, l’idea nasce dall’imprenditore nonchè cittadino racalmutese, Sergio Schillaci, ben noto per la sua attività di ristorazione e da anni Presidente dell’associazione Food and Beverage.

E’ in itinere e in corso di chiusura un’operazione che suggellerà un patto d’amicizia tra Racalmuto e la città ligure di La Spezia. I contatti sono ben avviati e consolidati e, a breve, tutto verrà sottoscritto tra le due comunità. L’imprenditore Sergio Schillaci, che proprio nel 2012 ha dato vita ad una nuova Azienda di Ristorazione Tipica Siciliana che ha avuto un grande successo e che opera nella Città di La Spezia dove ha vissuto per sette anni , proprio in quel periodo ha avuto modo di conoscere ed apprezzare la grande macchina Amministrativa, Associativa e Turistica della città ligure.

“In particolare, il nostro Comune potrebbe beneficiare – dice Schillaci – di iniziative congiunte nei settori del turismo enogastronomico, della promozione dei prodotti locali, della formazione e dell’innovazione, aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione nazionale e internazionale legato ad un grande progetto di Sviluppo del Turismo Enogastronomico a cui sta lavorando l’Associazione Food and Beverage Racalmuto”.

A tal proposito già dal febbraio del 2024 Schillaci ha avviato contatti con autorevoli Amministratori Locali, Associazioni di categoria e Imprenditori di La Spezia che hanno rappresentato disponibilità ed entusiasmo per il Progetto, c’è già stato un primo contatto Istituzionale lo scorso 17 settembre in modalità streaming nell’ aula consiliare del Comune di Racalmuto dove erano presenti il Sindaco di Racalmuto Calogero Bongiorno, l’Assessore al Turismo Calogero Conte , lo stesso Schillaci e l’Assessore Patrizia Saccone del Comune di La Spezia con delega al Lavoro . Il 10 dicembre scorso a La Spezia, Schillaci ha reso visita al Sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini , consegnando dei libri della Fondazione Sciascia fatti avere appositamente dal Sindaco Calogero Bongiorno e tutta la giunta , un gesto molto apprezzato dal primo cittadino ligure. La Spezia è la prima provincia del nord e 18esima in Italia per imprese guidate da donne! Il prossimo step prevede il 21 gennaio un collegamento streaming tra le due aule consiliari. A fine maggio il suggello con la visita istituzionale del Sindaco di Racalmuto a La Spezia , e poi, il successivo ricambio di invito a luglio in occasione della Festa del Monte.

Il Sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno afferma:” c’è questa possibilità di stringere un patto operativo con il Comune di La Spezia vista che è stata acquisita la disponibilità dell’amministrazione comunale. Noi nell’ambito delle nostre disponibilità di allargamento delle possibilità di incontri, di patti d’amicizia, di gemellaggio e quant’altro, ci sembra una bell’idea, e quindi sarà approfondita nei prossimi giorni e valuteremo la possibilità di stringere questo importante patto con la città di La Spezia”.