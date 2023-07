Regione, Schifani incontra delegazione di Racalmutesi in Canada

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto una delegazione di cittadini canadesi rappresentanti della comunità racalmutese di Hamilton. Tre di questi hanno ricevuto il titolo di “Ambasciatori di Sicilia” dal precedente governo regionale per avere contribuito fattivamente al restauro e alla riapertura al pubblico, nel settembre del 2021, della “Casa di Leonardo Sciascia” a Racalmuto, nell’Agrigentino.

Gli interventi di restauro di “Casa Sciascia” sono stati realizzati con il contributo della comunità racalmutese di Hamilton – dove risiedono 30 mila racalmutesi – tramite una raccolta fondi effettuata attraverso “The Sicilian Society of Hamilton Inc. “, guidata da Charles Criminisi, insieme agli altri due promotori dell’iniziativa, Joe Grimaldi e Gabe Macaluso, che hanno successivamente ottenuto il titolo onorifico.

Il presidente si è detto molto contento della visita, e ha «condiviso i valori etici di scambio culturale, oltre che il richiamo alle radici da parte di giovani canadesi, figli, nipoti e pronipoti, che hanno voglia di rivendicare la loro identità mantenendo forte il legame storicamente presente fra le due comunità di Racalmuto ed Hamilton, dove dai primi del ‘900 si è sviluppata una forte emigrazione di massa proveniente dalla Sicilia». Il presidente, in attesa di formalizzare il ruolo degli “Ambasciatori di Sicilia” con un regolamento operativo, ha assicurato la disponibilità del governo regionale «a mantenere vivo questo legame, perché possa tradursi anche in opportunità economiche di sviluppo per entrambi».

Nel corso di questa prima visita a Palazzo d’Orléans i rappresentanti canadesi di origini racalmutesi hanno sottolineato «la volontà di rinsaldare l’intesa e la collaborazione fra le comunità gemellate da 37 anni con l’obiettivo di favorire anche flussi di visitatori in Sicilia in occasione di Agrigento, capitale della cultura 2025». All’incontro era presente anche il sindaco di Hamilton, Andrea Horwath, che ha manifestato l’interesse dei cittadini racalmutesi di Hamilton per la terra madre Sicilia» e il giornalista Felice Cavallaro.