Sanremo, l’hair stylist Salvina Lauricella al fianco del cantante Rocco Hunt

Salvina Lauricella, hair stylist e make up artist racalmutese, è presente alla 75esima edizione del Festival di Sanremo come membro del prestigioso team Paolo Demaria & Patrizia Anno (BRS ITALIA). Quest’anno Salvina Lauricella è stata selezionata come personal stylist del cantante Rocco Hunt in gara nella categoria Big, seguendolo per l’intera settimana del Festival.

“E’ il quinto anno che vengo a Sanremo, è sempre un’emozione forte, unica, in questa bellissima città di musica, di fiori e di magia. Sarò a fianco del cantante Rocco Hunt e della sua bellissima moglie, un cantante molto apprezzato, bravo, genuino. Ci divertiremo insieme“, dice l’hairstyle Lauricella in un post condiviso con i suoi follower.