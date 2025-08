Quindicenne picchiato dal branco a Raffadali, il sindaco: “Gesto vile e inaccettabile”

“A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Raffadali, desidero esprimere la nostra più sincera vicinanza al giovane vittima della vile aggressione avvenuta nei giorni scorsi durante una manifestazione estiva nel nostro paese.Accogliamo con grande sollievo la notizia delle sue dimissioni dall’ospedale, dopo il delicato intervento chirurgico, e gli rivolgiamo i più calorosi auguri di una pronta e completa guarigione. Allo stesso tempo, non possiamo tacere di fronte a un gesto tanto grave e inaccettabile. Raffadali è una comunità che crede nella pace, nel dialogo e nel rispetto reciproco, e condanna fermamente chi sceglie la violenza e la forza al posto delle parole.

Ai giovani coinvolti in questo gesto va un monito chiaro: la nostra comunità non tollera comportamenti che feriscono persone e valori. Solo attraverso il rispetto e il confronto civile si costruisce un futuro degno del nostro paese”.

Queste le parole del sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro a margine della rissa che ha visto coinvolti un gruppo di adolescenti e il ferimento di un 15enne. Intanto sono ancora in corso di accertamento la dinamica di quanto accaduto ma, secondo una prima ricostruzione, il ragazzino avrebbe avuto un battibecco con un coetaneo. Dalle parole si è passati ai fatti e al “rivale” si sono aggiunti almeno altri quattro coetanei che hanno malmenato il quindicenne. Poi la fuga. Proseguono le indagini dei carabinieri per fare luce sul grave episodio.