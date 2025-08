Morto monsignor Malandrino, fu vescovo di Acireale e di Noto

E’ morto, a 94 anni, monsignor Giuseppe Malandrino, ex vescovo di Acireale e Noto e componente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro della Commissione per il Servizio della carità della Cei.

Lo rende noto, “con profonda commozione”, la Diocesi di Acireale, precisando che mons. Maladrino “ha reso l’anima a Dio stamattina nella struttura dell’Oasi di Aci Sant’Antonio, dove da tempo era ospite”. Nato a Pachino il 12 luglio 1931, mons. Malandrino è stato ordinato sacerdote il 19 marzo 1955 ed è stato eletto vescovo di Acireale il 30 novembre 1979 da Papa Giovanni Paolo II. La camera ardente sarà allestita a partire dalle 17 nella cappella dell’Oasi di Aci Sant’Antonio e poi martedì 5 agosto alle 9.30 nella Cattedrale di Acireale, dove alla 16.30 saranno celebrati i funerali. Un’altra funzione si terrà giovedì 7 agosto alle 16 nella Cattedrale di Noto.

“Con animo grato al Signore – afferma mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Cesi – accompagniamo nella preghiera mons. Giuseppe Malandrino, che ha guidato con sapienza, umiltà e dedizione la nostra Chiesa di Acireale e successivamente quella di Noto. Instancabile annunciatore della Parola, ha lasciato una testimonianza profonda di ascolto, di comunione e di amore per il popolo di Dio e per i sacerdoti. Ne ricordiamo l’umanità schietta, la coerenza evangelica e il grande rispetto per le persone. Invochiamo per lui la ricompensa promessa ai servi fedeli e la luce eterna del Risorto”.