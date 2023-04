Raffadali, arriva la diffida della Questura: no agli eventi del primo maggio 

No agli eventi di pubblico spettacolo in programma nel weekend a Raffadali in mancanza delle necessarie autorizzazioni in tema di sicurezza e del parere della commissione comunale di Vigilanza. Il questore di Agrigento Emanuele Ricifari ha inviato una formale diffida al sindaco Silvio Cuffaro vietando di fatto lo svolgimento degli spettacoli in programma il 29 e 30 aprile ma anche quelli del primo maggio.

A distanza di due settimane si ripete un nuovo “caso” dopo quello di Palma di Montechiaro quando dalla Questura arrivò lo stop alla sfilata dei cavalli per la processione con il simulacro della Madonna del Castello.

A Raffadali era in programma un ricco calendario di eventi che – secondo quanto ricostruito – non avrebbero avuto tutte le necessarie autorizzazioni in materia di sicurezza e intrattenimento. Lo stop fa riferimento agli spettacoli in programma in piazza Progresso: il 29 aprile con la serata Noche de Fuego; il 30 aprile con il live della band Shakalab e l’1 maggio con il concerto de Le Vibrazioni.