Bandiere della pace e della Palestina sfilano ad Agrigento

Ieri ad Agrigento ha avuto luogo una partecipata e sentita marcia per la Palestina, cominciata alle ore 19 da piazza Pirandello fino alla Prefettura, attraversando il cuore della città lungo via Atenea.

Bandiere della pace e della Palestina hanno colorato la manifestazione, ma soprattutto si è levato un grido unanime e umano: fermare il genocidio in corso nella Striscia di Gaza da parte del governo israeliano. I manifestanti hanno chiesto con forza che il Governo italiano interrompa ogni forma di complicità, riconoscendo ufficialmente lo Stato di Palestina e cessando il sostegno a Israele.

La risposta della cittadinanza è stata significativa, mostrando il volto più sensibile e solidale di Agrigento: una comunità che non resta in silenzio di fronte all’ingiustizia e alla sofferenza.

Il comitato promotore “Agrigento per la Palestina” ha lanciato inoltre un appello alle istituzioni di Agrigento: “Facciamo appello al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco della città di Agrigento, che quest’anno è Capitale della Cultura (sarebbe più giusto “Capitale delle Culture” vista la millenaria storia di una città piantata nel cuore del Mediterraneo), di deliberare per il riconoscimento dello Stato della Palestina, come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme Capitale; così come fatto da numerosi consigli comunali in Sicilia ed in Italia, anche della nostra provincia, e di inoltrare tale richiesta, a: Presidente del Senato della Repubblica italiana; Presidente della Camera dei deputati della Repubblica italiana; Gruppi Parlamentari di Camera e Senato; Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana: Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale della Repubblica italiana; Presidente del Parlamento Europeo;Gruppi Parlamentari del Parlamento Europeo;Presidente della Regione Siciliana; Presidente e ai Gruppi dell’Assemblea Regionale Siciliana;Alle Sindache, ai Sindaci e alle/ai Presidenti dei Consigli comunali della Provincia di Agrigento. Chiediamo, inoltre, al Sindaco di Agrigento di farsi promotore nella istituzione di un Tavolo della Pace , attraverso il quale vengano rafforzate le iniziative di dialogo e concordare azioni comuni di sensibilizzazione”.