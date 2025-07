Raffadali, due coltelli nascosti tra il verde pubblico: sequestrati

A Raffadali a seguito di un controllo preventivo in piazza Europa, in occasione dei festeggiamenti della “Madonna degli Infermi”, il personale della Polizia Locale di Raffadali, coordinato dal Comandante Commissario Capo Salvatore Cuffaro, ha rinvenuto nascosti tra gli alberi del verde comunale

due coltelli a lama liscia.

Le armi sono state posto sequestro e depositate presso gli uffici di polizia locale in attesa di disposizioni da parte dell’Autorità giudiziaria. Al via le indagini per risalire agli eventuali possessori delle armi.