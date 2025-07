Coesione sociale nel territorio, parte il progetto “Accùra” delle associazioni

Nell’ambito del ciclo di attività “Accùra – Storie, Comunità, Futuro” è stata realizzata una giornata di pulizia e cura di alcuni spazi di Villaseta, nello specifico Piazza San Basilio e Piazzetta 25 Aprile.

L’iniziativa è stata pensata per promuovere il coinvolgimento e la collaborazione tra i cittadini e i vari soggetti socialmente attivi nel territorio, al fine di promuovere la corresponsabilità e la cura degli spazi comuni, rafforzando la coesione sociale e il senso di appartenenza.

“Il termine siciliano Accùra, che significa “abbi cura di te” – spiega Gaetano Di Ballo, presidente dell’associazione T.T.T. – Tierra, Techo, Trabajo – ha ispirato questa azione collettiva che non si è limitata al miglioramento visivo degli spazi pubblici, ma ha anche invitato a riflettere sull’importanza di ricostruire la fiducia e i legami tra gli abitanti del quartiere. Villaseta, segnata dalla frana del 1966 che costrinse oltre 5.000 persone a trasferirsi e ricostruire qui la propria vita, ha così riaffermato la volontà di ripartire dalle proprie radici per guardare al futuro con responsabilità condivisa.”

L’organizzazione, composta da un collettivo di realtà del Terzo Settore – tra cui il Cesvop, l’Associazione T.T.T – Tierra, Techo, Trabajo, la Fondazione di Religione e di Culto Mondoaltro (braccio operativo di Caritas Diocesana Agrigento), la Fondazione Comunitaria Agrigento Trapani, Assoutenti, l’Associazione Team Spiagge Pulite ed altre –, esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro i quali hanno partecipato, dimostrando che la cura del territorio è possibile grazie all’impegno collettivo.

Il prossimo evento si terrà lunedì 14 luglio alle ore 19 presso il campetto della Parrocchia di Santa Croce (Villaseta) durante il quale si celebrerà, attraverso lo sport e la danza, una visione comunitaria e propositiva del futuro del territorio. Sarà anche occasione per lanciare una campagna di crowdfunding e l’avvio di un Patto Educativo di Comunità. Per seguire gli sviluppi dell’iniziativa è possibile consultare i canali social: @bibliotecasocialevillaseta oppure @ttt.aps.