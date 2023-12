Raffadali, gli alunni del plesso “Rodari” incontrano il WWF per una lezione sulla biodiversità

I bambini del plesso “Rodari” dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi Capuana” di Raffadali hanno delle maestre stupende. Questo è quanto ha avuto modo di affermare il Presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Arch. Giuseppe Mazzotta, che si è intrattenuto con due classi di primaria, invitato dalla maestra Maria Butticè, per tenere una lezione sulla biodiversità.

Attenti, vigili, puntuali, i bambini si sono confrontati sui temi riguardanti la salute del nostro pianeta con una agile disinvoltura che fa ben sperare per il futuro. L’azione di sensibilizzazione di queste tenere coscienze ai pericoli a cui va incontro il nostro pianeta è un dovere che tutte le scuole, sollecitate dai livelli più alti, stanno portando avanti con grande energia. I risultati cominciano a vedersi. Questi saperi, acquisiti in così giovane età, avranno tempo per affermarsi e ribaltare l’attuale lassismo. A parole, tutti promuovono la salvaguardia dell’ambiente, anche i principali colpevoli se ne vantano, ma il nuovo che avanza sono i giovani, ieri i bambini, che stanno crescendo con una visione globale di gran lunga più avanti di anno in anno.

I bambini sono stati nominati poi tutti “Guardiani della Bellezza” dal Presidente Mazzotta, che ha sottolineato quanto sia importante “La bellezza del sapere”, ringraziando la Dirigente Scolastica, Dr.ssa Silvana Spirio, per aver concesso alle maestre lo svolgimento di questo incontro in un plesso dove, sin dalla accoglienza, si respira un’aria di serenità quasi familiare, nonostante le apparenze spesso possano far pensare altro.