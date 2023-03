Raffadali, il Pd chiede l’attivazione della mensa scolastica

“Alla luce dei fatti accaduti nei giorni scorsi e, più precisamente, del controllo effettuato da parte del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute – NAS presso la scuola primaria e dell’infanzia di Raffadali ritorniamo a chiedere al Sindaco di effettuare prontamente il servizio della mensa scolastica, che per la prima volta nella storia amministrativa di Raffadali non è stato finanziato con gravi conseguenti disagi per le 300 famiglie dei bambini, che frequentano la scuola a tempo pieno, e probabile perdita di posti di lavoro del personale scolastico. In attesa di una risposta, il consiglio che ci sentiamo di dare al Sindaco è quello di utilizzare i soldi pubblici per finanziare il servizio della mensa scolastica e gli altri servizi essenziali per i cittadini e non soltanto per feste e sagre, che tanto ricordano l’antico detto latino ” panem e circenses”. Si avvisano i genitori e tutta la cittadinanza che sulla questione della mensa scolastica a breve verrà convocata una assemblea pubblica”. Così in una nota la sezione PD di Raffadali.