Rifiuti in fiamme in contrada Fauma, Zicari: “avevo segnalato la discarica”

“Avevo da tempo segnalato una discarica abusiva che andava bonificata in Contrada Fauma e chiesto di installare le telecamere sulla Sp24 (la strada che porta a Raffadali) ma niente, è andato tutto in fumo, hanno bruciato i rifiuti abbandonati!”. Così la Consigliera Comunale Roberta Zicari, che continua, “Condanno duramente questo gesto vile ed il lassismo delle amministrazioni, in occasione di capitale della cultura vanno accesi i riflettori su Fauma, Giardina Gallotti e Montaperto. Bisogna bonificare, mettere le telecamere per evitare l’abbandono dei rifiuti e lavorare ad un percorso turistico di trekking e cicloturismo, creare “cantine aperte” mettendo in rete le aziende agricole della zona. Anche quest’idea è stata inviata al Comune per le vie ufficiali, diventerà realtà o continueranno a bloccare lo sviluppo sostenibile del nostro territorio?”