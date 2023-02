Ravanusa, da marzo al via la raccolta dell’umido porta a porta

La RAR (Ravanusa Ambiente e Risorse) Società in House di proprietà del comune di Ravanusa, dopo aver attivato, nei giorni scorsi, l’incremento dei mezzi e delle attrezzature con l’acquisto di un nuovo auto compattatore, avvierà dal 13 marzo 2023, il servizio di raccolta differenziata della frazione organica. La raccolta porta a porta dell’umido completerà il ciclo della raccolta, consentendo cosi, l’aumento della percentuale di raccolta differenziata.

“Ringraziamo il socio unico, il sindaco Carmelo D’Angelo ed il vice sindaco Gaetano Carmina- afferma il presidente della RAR, Giovanni Montana- per l’attenzione e la condivisione espresse nell’ambito delle scelte aziendali formulate dalla RAR. La società e per essa il direttore generale, l’ingegnere Francesco Lazzaro, hanno posto in essere tutto quanto necessario per un sostanziale miglioramento del servizio, peraltro già soddisfacente . Nei prossimi giorni sarà avviata la distribuzione dei mastelli per l’organico e dei sacchetti compostabili. Si auspica che la cittadinanza continui a collaborare- sottolinea il presidente Montana – come è già avvenuto per la raccolta della frazione secca, in modo ottimale, anche per la raccolta dell’umido. La RAR contribuisce al miglioramento ambientale del territorio, fornendo un quotidiano e puntuale servizio di spazzamento meccanizzato della viabilità cittadina con l’ausilio della nuova lava strade di recente acquisizione.Invitiamo la cittadinanza ad effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente e per un miglioramento complessivo dello smaltimento degli stessi”.

Per il ritiro dei mastelli, i cittadini dovranno recarsi presso gli uffici della RAR di via Montebello n.11 (pianterreno), dal lunedi al venerdi dalle h. 9.00 alle h.12.30 muniti di carta di identità.