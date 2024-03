Ravanusa, pronto il nuovo progetto di riqualificazione “Il cerchietto”

Pronto il nuovo progetto “Cerchietto” a Ravanusa. A renderlo noto è il sindaco Salvatore Pitrola. Il costo a carico del Comune sarà pari a zero euro poichè il progetto verrà realizzato grazie ad un finanziamento del “Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud”. Verranno sistemati gli immobili, saranno realizzati bagni pubblici, giochi d’acqua, zone verdi e attrezzate. “Questo progetto non nasce dalla voglia di cambiare per forza, ma di migliorare per necessità. Ed è per questo che io e la mia squadra in questi mesi abbiamo lavorato costantemente per trovare i fondi per progettarlo e renderlo subito cantierabile,” dice il sindaco Pitrola. “Per noi valorizzare significa rendere funzionale, significa creare condizioni di lavoro. Per noi valorizzare significa creare luoghi di aggregazione per giovani e famiglie”, ha concluso il sindaco presentando il rendering del progetto finale.