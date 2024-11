San Martino, il sindaco di Ravanusa in visita al reparto Hospice di Agrigento

All’interno delle iniziative pensate per la Festa di “Lu Sammartinu”, d’accordo con l’Associazione SpaceR, il sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola ha voluto compiere, con una delegazione, un gesto di solidarietà visitando nella giornata di oggi in memoria di San Martino patrono delle cure palliative, il reparto Hospice dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. “Questo reparto, grazie al personale sanitario altamente qualificato, offre un servizio pubblico eccellente al nostro territorio attraverso le cure palliative e non solo, portando conforto e sollievo alla sofferenza fisica e morale. Abbiamo incontrato i pazienti, i loro familiari, il personale sanitario e i responsabili, insieme all’associazione onlus “Pallium”, che vi opera in modo esemplare”, ha detto il primo cittadino. L’incontro è stato un gesto di vicinanza per i pazienti e di supporto per chi vive e lavora in questa realtà, evidenziando il grande contributo che offrono alla collettività. Abbiamo inoltre donato una parte del ricavato della vendita dei biglietti del sorteggio, che servirà per l’acquisto di qualcosa di necessario per il reparto”, ha concluso Pitrola.