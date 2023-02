Tentato omicidio a Ravanusa, esplosi tre colpi di fucile: ritrovata auto bruciata

Emergono nuovi particolari sul tentato omicidio avvenuto a Ravanusa, nell’agrigentino, dove un tunisino di 32 anni ieri sera è stato raggiunto da tre colpi di fucile. Ad agire sarebbero state due persone a volto scoperto e armate di fucile e forse anche di pistola, che hanno esploso tre colpi d’arma da fuoco contro la schiena dell’uomo.

Non è ancora certo se il 32enne abbia visto i suoi killer o se stesse tentando la fuga. I killer, appena compiuta la missione e probabilmente convinti di avere ucciso il loro obiettivo, sono scappati a bordo di una Fiat Uno, che è stata ritrovata bruciata in via Ibla, sempre in territorio di Ravanusa.

La Scientifica, sul luogo degli spari, ha ritrovato a terra e posto sotto sequestro tre bossoli calibro 12. La Fiat Uno è risultata rubata fra domenica e lunedì a Naro. Gli investigatori dell’Arma hanno accertato che il tunisino è già noto alle forze dell’ordine, ed ha precedenti per furto, estorsione, minaccia e rissa. (Italpress)