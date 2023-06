“E’ arrivata l’estate ma la spiaggia di Lido Rossello è nel degrado più assoluto! C’è una barca di migranti, sequestrata ed abbandonata in spiaggia e c’è anche uno scarico di acque molto dubbie che arriva in mare. Giova ricordare che la spiaggia di Lido Rossello è la più importante e la più frequentata di Realmonte.” Cosi in una nota Mareamico Agrigento.