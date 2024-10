Esemplare di tartaruga caretta caretta trovato morto sulla spiaggia della Scala dei Turchi

A pochi metri dalla Scala dei turchi è stato trovato morto un gigantesco esemplare maschio di tartaruga Caretta caretta, dal peso di circa 100 chili.

“La presenza della grossa coda, tipica del maschio adulto che ha raggiunto la maturità sessuale, fa presumere che questo esemplare abbia avuto almeno 30 anni di età. E’ stata riscontrata pure la presenza di un cordino di rete da pesca che fuoriusciva dalla bocca del povero rettile, che probabilmente ne ha causato la morte”, cosi in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento che ha trasportato la carcassa, in stato avanzato di decomposizione presso l’Istituto zooprofilattico di Palermo, per gli esami post mortem.