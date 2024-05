Fsc, in arrivo fondi per la messa in sicurezza della strada Giallonardo

E’ stato finanziato al Comune di Realmonte, il progetto di viabilità territoriale per un importo di 3.222.151,39 euro, inserito nella Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. L’opera prevede interventi finalizzati a migliorare la viabilità territoriale attraverso il completamento e la messa in sicurezza della strada Giallonardo, che collega diverse aree del comune di Realmonte, facilitando sia il transito locale sia il flusso turistico, considerata l’importanza della zona in cui insiste la Scala dei Turchi. L’opera mira a migliorare : la sicurezza stradale, l’accessibilità a siti turistici chiave, agevolerà gli spostamenti quotidiani dei residenti, migliorando l’efficienza dei servizi di emergenza e,favorirà il numero di visitatori, incrementando l’economia locale. La gestione del progetto sarà coordinata dal Dipartimento regionale della programmazione, con il supporto di un comitato tecnico di indirizzo e vigilanza, che garantirà l’efficace utilizzo dei fondi e il rispetto delle tempistiche previste.

“L’area litoranee di Giallonardo-Pergole è stata al centro del mio programmazione politico, unitamente a Punta Grande, Scavuzzo e la circonvallazione est, poiché dimenticate per troppi anni – dichiara il sindaco Sabrina Lattuca – ed è per questo che ho incaricato, con i fondi PNRR, un team di tecnici del territorio, al fine di realizzare dei progetti di riqualificazione territoriale in linea con la vocazione turistica di Realmonte – Città della Scala dei Turchi. Ringrazio il capogruppo all’Ars. l’on. Carmelo Pace, che ha creato un ponte reale tra l’amministrazione locale e il governo regionale. L’intervento rappresenta- conclude il sindaco- un passo significativo per il Comune di Realmonte, promuovendo non solo un miglioramento infrastrutturale ma anche potenziali benefici economici e sociali a lungo termine per la collettività realmontina”.