Oltre cento copertine all’uncinetto per i bambini bisognosi, iniziativa a Realmonte 

Hanno confezionato oltre 100 copertine all’uncinetto, da donare ai bambini del Centro di Aiuto alla Vita di Agrigento e Bagheria. Protagoniste piu’ di trenta componenti dell’associazione “Uncinettine Realmontine”, presieduta da Silvana Burgio,che hanno realizzato a mano, preziose, colorate ed elaborate copertine frutto dell’abilità manuale e di un’arte , quella dell’uncinetto , legata alla tradizione ed ai valori che appartengono alle radici di una comunità. L’iniziativa fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Avv. Sabrina Lattuca, è stata realizzata in collaborazione con il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dall’Avv. Gaetano Salemi Lions .

E, ieri mattina,dalla Stazione Centrale di Agrigento, dopo il saluto del sindaco Lattuca, è partita la carovana alla volta di Palermo. Durante il viaggio le uncinettine hanno completato i manufatti in un clima di grande partecipazione,entusiasmo e gioia. Ad attenderli i responsabili del Centro Aiuto alla Vita di Bagheria,i Soci del Lions Club Bagheria,la Presidente della I° Circoscrizione Lions Dott.ssa Antonietta Saverino ed alla Referente di Area 1 del Service “New Voices – Pari Opportunità” Avv. Debora Sansone. Dopo la consegna, il gruppo è ripartito e, giunti ad Agrigento, ad attenderli i responsabili del Centro Aiuto alla Vita di Agrigento, con il Presidente della Zona 26 Prof. Francesco Pira.

“Il lavoro a maglia delle Uncinettine di Realmonte- dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- che hanno realizzato bellissime copertine destinate gratuitamente ai più piccoli e donate ai Centri di Aiuto alla Vita,( centri per bambini colpiti da malattie, portatori di handicap, in presenza di disagio) sicuramente segna un ulteriore traguardo raggiunto dalla comunità di Realmonte, che riesce sempre, con la sua identità e tradizione e, soprattutto, con grande amore a fare la differenza. Questa volta, in direzione dei più piccoli che sono il presente, la speranza ed il futuro”.