Realmonte, 3 milioni di euro per il consolidamento del centro abitato

Finanziati al Comune di Realmonte tre progetti: Il primo riguarda interventi di consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato in via Udine nell’area dell’asilo nido, per un importo di 1.740.000,00 fondi inerenti il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana. Il secondo progetto, riguarda sempre lavori di consolidamento della zona sud –ovest del centro abitato, in prossimità della scuola elementare posta a valle di via Palermo, per un importo di 1.335.000,00 e, per ultimo l’Assessorato regionale della Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, ha finanziato il progetto “ MOVIMENTI”, per un importo pari a circa 70 mila euro, realizzato in partenariato con l’Associazione JIGORO KANO ASD APS di Realmonte .

“Esprimo la mia più grande soddisfazione – dichiara il sindaco Sabrina Lattuca-per questo ulteriore traguardo, a beneficio dell’intera comunità di Realmonte”