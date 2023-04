Scala dei turchi, il sindaco Lattuca: “tolleranza zero per i trasgressori”

“L’Amministrazione Comunale avvierà un’attività di verifica, per individuare gli incivili, allo stato ignoti, che ieri hanno violato i cartelli e le ordinanze nonché lo sbarramento, facendo accesso sulla marna bianca della Scala dei Turchi, svilendo, così, il rigoroso rispetto per l’ambiente mostrato dalla stragrande maggioranza dei visitatori – come ieri la campionessa olimpica Federica Pellegrini, che da sportiva ed abituata a rispettare le regole, ha postato alcuni incivili che, senza tenere conto di ordinanze e sbarramenti ivi allocati, hanno violato i divieti”.

Così il sindaco Sabrina Lattuca, ha commentato l’ennesimo attacco alla bellezza, sottolineando che da diverso tempo l’amministrazione è occupata a risolvere i diversi problemi che ne impediscono la fruizione, come il vincolo P.A.I.

“Faccio un plauso- continua il sindaco Lattuca- a coloro che rispettano le regole, l’ambiente e la bellezza, mostrando in questo modo, grande senso civico, mentre per i trasgressori ci sarà tolleranza zero, anche con sanzioni esemplari. La Scala dei Turchi è un bene dell’umanità, tutti devono dare il loro contributo rispettandone le peculiarità e i relativi divieti apposti. A tal proposito, voglio ricordare il senso civico e il rispetto dell’ambiente e della bellezza dei giovani a cui lo stesso David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, ha fatto un plauso. Sono questi i Siciliani che vogliamo, conclude il sindaco Lattuca”.