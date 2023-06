Scala dei Turchi, il sindaco replica ai consiglieri: “Azione legittima e risultato concreto”

“Quella che viene definita una scelta autonoma altro non è che una legittima azione del sindaco nel rispetto delle regole”. Non tarda ad arrivare la replica del primo cittadino di Realmonte, Sabrina Lattuca, al comunicato diffuso questa mattina dai consiglieri di opposizione Alessandro Pietro Mallia e Alessandra Rita Monachino. I due consiglieri avevano criticato la “contorta procedura seguita” dal primo cittadino nel siglare la convenzione (che dovrà essere vagliata dal consiglio comunale) sul comprensorio Scala dei Turchi-Belvedere-Villa Romana.

“Nella qualità di sindaco mi corre l’obbligo di ricordare ai consiglieri che lo scorso 27 maggio, con un messaggio whatsapp in linea allo statuto comunale, rappresentavo che il sabato sarebbe stata fatta una riunione con i consiglieri per discutere la programmazione estiva. Ho discusso davanti ai consiglieri presenti e a quell’incontro non sono intervenuti i consiglieri che oggi scrivono. Della convenzione si è discusso anche in giunta che per quanto di competenza, valutando la bontà, ha trasferito al consiglio comunale che si riunirà venerdì in via straordinaria come da me richiesto per definire la situazione. Quello che viene detto, cioè che l’azione in solitaria del sindaco, non è altro che una azione legittima del primo cittadino che ha tentato di parlare anche con la minoranza che non si è presentata. La giunta ha votato all’unanimità e ha trasferito al consiglio comunale la bozza della convenzione.”

Il sindaco poi conclude rispondendo alla critica su una presunta gestione fallimentare: “Lo scorso anno abbiamo ottenuto la gestione della parte demaniale della Scala dei Turchi per dieci anni, prorogabili per altri dieci. Questi sono risultati concreti, sono un sindaco del fare e alle parole faccio seguire i fatti”.