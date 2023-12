“Cantiere non sicuro nell’agrigentino”, sospesa attività: denunciato imprenditore 

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro nei cantieri della provincia di Agrigento. I militari dell’Arma, nell’ambito della campagna “Safety First”, ne hanno ispezionato uno lungo la strada statale 338 a Ribera. Dagli accertamenti sono emerse alcune irregolarità e, in particolare, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

I carabinieri, al termine del controllo, hanno denunciato un imprenditore trentenne di Sciacca, amministratore unico della ditta che si occupa dei lavori. Anche l’attività imprenditoriale è stata sospesa. All’uomo viene contestato il non aver predisposto la squadra emergenze, non aver collocato gli estintori, l’aver installato un ponteggio non a norma e non aver collocato i parapetti nei lavori in quota. Nei suoi confronti è anche scattata una sanzione amministrativa di oltre 35 mila euro.