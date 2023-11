Colpo in una gioielleria di Ribera, portati via monili d’oro: 6 mila euro il bottino

Furto in una gioielleria a Ribera. I ladri, dopo aver eseguito un foro nella vetrata, sono riusciti a fare irruzione nell’attività commerciale in Corso Umberto. Una volta dentro hanno rubato tutti i monili d’oro esposti in vetrina. Secondo una prima quantificazione il bottino ammonterebbe a circa 6 mila euro. Poi la fuga indisturbata.

A fare la scoperta è stato il proprietario della gioielleria che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale Tenenza. I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di indizi. Al vaglio le immagini delle telecamere del negozio e della zona adiacente. I malviventi hanno agito di notte e sembrerebbe che nessuno si sia accorto di nulla. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta.