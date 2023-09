Minaccia con un bastone i parenti per farsi consegnare 2mila euro, arrestato 74enne

Avrebbe minacciato con un bastone i parenti nel tentativo di farsi consegnare duemila euro. I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato un 74enne del posto. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida in programma questa mattina al tribunale di Sciacca. Il fatto è avvenuto ieri. L’anziano, in evidente stato di agitazione, ha imbracciato un bastone e minacciato i parenti. Anche all’arrivo dei carabinieri, secondo quanto ricostruito, avrebbe continuato ad inveire e urlare.