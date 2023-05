Ribera, assegnata la borsa di studio intitolata alla memoria di Francesco Manzullo

Su iniziativa del Lions Club di Ribera, si è svolta puntualmente la 5ª edizione della Cerimonia di consegna della Borsa di studio intitolata a Francesco Manzullo. Francesco Manzullo, giovane avvocato scomparso nel 2017 a soli 38 anni, viene ricordato per il quinto anno consecutivo dal Lions Club di Ribera che assegna il suo onore una borsa di studio a quegli studenti che, dal Liceo Classico di Ribera, scelgono di seguire lo stesso percorso di formazione di Francesco, iscrivendosi alla Facoltà di giurisprudenza. A salutare i lavori è stata la dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Crispi” di Ribera, dr.ssa Antonina Triolo. Il presidente del Lion Club di Ribera, Dr. Nicolò Scaturro, nel salutare gli ospiti e ricordando il giovane avvocato, ha avuto momenti di forte emozione più volte interrotti dagli applausi del pubblico. E non poteva mancare l’attuale sindaco di Ribera, avv. Matteo Ruvolo, presente alle ultime tre edizioni, che ha avuto parole di elogio per l’iniziativa.A tracciare un profilo in ricordo di Francesco Manzullo è stato il suo professore di Storia dell’arte al liceo classico, Arch. Giuseppe Mazzotta, che ha descritto la capacità del sorriso che questo giovane studente trasmetteva. Sorriso ripreso nell’intervento del suo amico Domenico D’Aleo che lo ha descritto nella sua giocosità piena. Quest’anno a vincere la borsa di studio è stato il giovane Rosario Borsellino, di cui la prof.ssa Francesca Scozzari ha descritto il carattere dogile, educato, attento e premuroso. Il premiato ha ringraziato il Lions Club di Ribera per la borsa assegnata ripromettendosi di onorare l’impegno che questo importante testimone gli assegna. Sono poi intervenuti i vincitori delle scorse edizioni Alfonso Urso, Pioemanuele Danile, Emily Cortese, da remoto, e Chiara Di Giorgi. Tutti hanno raccontato della propria vita in parallelo e sulle orme di Francesco Manzullo. Grande emozione ha suscitato l’intervento della sorella di Francesco, la dr.ssa Nilla manzullo, che ha rinnovato il ricordo di un fratello la cui dolcezza d’animo è rimasta nel cuore di tutti. A chiudere i lavori è stato l’avv. Giacomo Cortese, presidente Lions della zona 28 della 9ª circoscrizione del distretto 108 yb del Lions Club International. Un ringraziamento part colare è stato tributato alla professoressa Antonella Arcuri, vicaria dell’Istituto, che dietro le quinte ha saputo guidare la perfetta organizzazione dell’evento.