Ribera, brucia l’auto di una coppia di pensionati: indagini 

Notte di fuoco a Ribera. La Nissan Qashqai di proprietà di una coppia di pensionati – lui 75 anni, lei 72 anni – è stata pesantemente danneggiata da un incendio la cui natura potrebbe essere dolosa. Il rogo si è verificato in via Salvo D’Acquisto, nel centro del comune.

Sul posto, lanciato l’allarme da alcuni residenti, sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza e i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

I pompieri hanno impiegato un paio di ore prima di avere la meglio sulle fiamme. Il veicolo è stato danneggiato sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Al via le indagini per accertare la natura dell’incendio. Non sarebbero state rinvenute bottigliette o tracce di liquido infiammabile ma la pista privilegiata è quella dolosa. Al vaglio la presenza di eventuali telecamere nel quartiere.