Ribera, dipendenti comunali chiedono stabilizzazione e aumento ore

Nella giornata di oggi 27 marzo, i dipendenti del Comune di Ribera, si sono riuniti in assemblea, alla presenza dei rappresentanti provinciali della CGIL FP. All’assemblea hanno partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il Segretario Generale Misuraca, il dirigente del settore finanziario Raffaele Gallo, l’assessore e l’On. Carmelo Pace.

I lavoratori hanno discusso dell’annoso problema della trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, della stabilizzazione dei lavoratori ASU e dell’applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali.

In seguito alla lunga ed animata discussione, i lavoratori presenti hanno chiesto di procedere speditamente all’aumento delle ore a tutti i dipendenti nella considerazione che con i numerosi pensionamenti degli ultimi anni è in pericolo la gestione dei servizi pubblici.

Al Deputato dell’ARS Carmelo Pace i lavoratori hanno chiesto di intervenire per aumentare il fondo che ha finanziato la stabilizzazione dei lavoratori precari. L’Amministrazione Comunale ha preso l’impegno per trovare nel bilancio le somme necessarie all’aumento delle ore a tutto il personale evitando la pratica di privilegiare solo alcuni dipendenti.

Il segretario generale del Comune ha comunicato che nei prossimi giorni si farà portatore di una proposta per l’applicazione del nuovo CCNL e dei nuovi istituti contrattuali, miranti alla riqualificazione del personale e alla valutazione dei dipendenti propedeutica a realizzare i nuovi differenziali economici.

Il Segretario Generale, Enzo Iacono e la coordinatrice territoriale Lorella Capellupo della CGIL Funzione Pubblica di Agrigento, a nome dei lavoratori, hanno ribadito che senza una risposta ai problemi sollevati attiveranno un percorso di protesta per chiedere il superamento definitivo del precariato, per richiamare l’attenzione sulle problematiche evidenziate e sensibilizzare il Governo Regionale, la deputazione regionale e nazionale, in modo da poter avere una soluzione definitiva per i lavoratori precari, e rendere più efficace ed efficiente la fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività Riberese.