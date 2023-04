Ribera, fiamme in un appartamento: nessun ferito

Fiamme in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Trapani a Ribera. Secondo una prima ricostruzione pare che a causare l’incendio sia stato un corto circuito. Fortunatamente non si sono registrati feriti, i proprietari si trovavano ai piani inferiori quando è scoppiato l’incendio. Lanciato e immediatamente l’allarme sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.