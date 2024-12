Ribera, in arrivo 2milioni e 100mila per la ristrutturazione dello stadio Nino Novara

“Con la finanziaria Regionale, approvata nelle ultime ore dall’ARS, è stato concesso un finanziamento di 2 milioni e 100 mila euro per la ristrutturazione dello stadio Nino Novara, e fondi per interventi di messa a norma e sicurezza della palestra di via Berlinguer, il “PalaTornambe”. A renderlo noto è il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo.

“Questo importante risultato ha visto impegnata l’amministrazione comunale durante questi anni nella preparazione del progetto esecutivo che adesso può essere finalmente realizzato, offrendo alla nostra comunità uno spazio sportivo moderno e sicuro. Assieme ai tanti interventi strutturali che la mia amministrazione sta realizzando, continua il primo cittadino, il rifacimento dello stadio è sicuramente un grande e storico risultato che potrà restituire agli sportivi riberesi ed alla comunità intera un impianto sportivo al quale siamo tutti affezionati. Un ringraziamento speciale va all’On. Carmelo Pace, al suo partito ed al Governo della Regione con in testa il Presidente Schifani. Questo è un chiaro e concreto esempio di come la sinergia e la collaborazione tra le diverse istituzioni possano portare ad importanti risultati per il nostro Comune”, ha concluso Ruvolo.