Ribera, incendio in appartamento: l’intervento dei Vigili del fuoco

Un incendio è divampato all’interno di un abitazione di tre piani in via Pellegrini a Ribera. Lanciato l’allarme da parte di alcuni residenti della zona sul posto si sono recate due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agrigento; i pompieri hanno sfondato la porta e si sono introdotti all’interno dell’appartamento per spegnere le fiamme. All’interno dell’abitazione fortunatamente in quel momento non c’erano i proprietari. Secondo una ricostruzione l’incendio è stato causa da un guasto elettrico.