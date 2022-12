I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno fermato e denunciato un tunisino per il tentato furto avvenuto in serata al supermercato Conad. L’uomo è stato sorpreso dai dipendenti nei pressi del magazzino dell’attività commerciale. Altri due complici sono riusciti a scappare e far perdere le tracce. A bloccare il ladro è stato il personale che poi ha atteso l’arrivo dei carabinieri.