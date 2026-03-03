Riberambiente, al via la sperimentazione della tariffazione puntuale: come funziona 

Riberambiente informa la cittadinanza che in collaborazione con l’amministrazione comunale, avvierà un progetto sperimentale di Tariffazione Puntuale dei rifiuti (TARIP), un sistema innovativo che consente di applicare il principio europeo del “chi più inquina, più paga”, premiando al tempo stesso i comportamenti virtuosi.

Il progetto, oggetto di uno studio di fattibilità realizzato con il supporto di CONAI, prevede una prima fase sperimentale che interesserà un quartiere campione della città, pari a circa il 20% della popolazione, con l’obiettivo di estendere progressivamente il sistema all’intero territorio comunale.

Nel quartiere individuato Cozzo Mastro Giovanni, Riberambiente procederà alla consegna di sacchetti per il conferimento del rifiuto indifferenziato dotati di codice identificativo (QR code/RFID), a partire da martedì 03 Marzo 2026, associato a ciascuna utenza. Ogni conferimento dell’indifferenziato sarà tracciato e misurato, con rilevazioni effettuate a cadenza periodica (circa ogni 15 giorni), consentendo di monitorare in modo puntuale la quantità di rifiuto residuo prodotta da ogni nucleo familiare.

La misurazione riguarderà esclusivamente il rifiuto indifferenziato, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che rendono obbligatoria l’adozione di sistemi di tariffazione puntuale a partire dal 2027. Con questa sperimentazione, Ribera si pone quindi in anticipo rispetto agli obblighi nazionali.

L’introduzione della TARIP rappresenta uno strumento efficace per: ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato; aumentare la percentuale di raccolta differenziata;responsabilizzare i cittadini attraverso un sistema più equo; contenere i costi di smaltimento e migliorare l’efficienza del servizio. Secondo le stime contenute nello studio di fattibilità, l’applicazione della tariffazione puntuale potrebbe portare, nel medio periodo, a un aumento significativo della raccolta differenziata e a una riduzione rilevante del rifiuto urbano residuo, con benefici ambientali ed economici per l’intera comunità. Riberambiente, in sinergia con l’Amministrazione comunale, accompagnerà la fase sperimentale con attività di informazione e comunicazione, al fine di garantire la massima trasparenza e favorire la piena comprensione del nuovo sistema da parte dei cittadini coinvolti.L’avvio della sperimentazione rappresenta un passo concreto verso un modello di gestione dei rifiuti più sostenibile, moderno ed equo, in linea con i principi dell’economia circolare.