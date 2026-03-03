Roberta Gueli a Casa Sanremo, le tecniche olistiche protagoniste nella Relax Zone

Roberta Gueli, operatrice agrigentina specializzata in discipline olistiche, è stata selezionata per dare il suo contributo a Casa Sanremo, hub ufficiale collegato al Festival di Sanremo e punto di riferimento per giornalisti, artisti e addetti ai lavori accreditati.

All’interno di questo spazio dedicato al benessere, Roberta Gueli ha collaborato come operatrice nell’ambito del progetto Relax Zone, nato con l’obiettivo di promuovere il valore delle tecniche olistiche come strumenti di gestione dello stress e di riequilibrio psico-fisico in un contesto caratterizzato da ritmi intensi e forte esposizione mediatica.

Il progetto, ideato dal maestro di tecniche olistiche Armando Potenza, si fonda su un protocollo esclusivo che integra tecniche di matrice ayurvedica, manovre shiatsu e metodiche tibetane KU NYE in un unico trattamento riequilibrante. L’approccio combinato consente di agire simultaneamente su tensioni muscolari, assetto energetico e stato emotivo, favorendo un rapido recupero dell’equilibrio tra corpo e mente.

Il gruppo Relax Zone ha inoltre ricevuto un riconoscimento ufficiale da parte del patron di Casa Sanremo per il contributo offerto durante i giorni del Festival, a testimonianza dell’apprezzamento per il servizio di supporto al benessere garantito ad artisti e operatori del settore.

«Partecipare alla Relax Zone di Casa Sanremo – afferma Roberta Gueli – ha rappresentato un’esperienza di grande valore professionale e umano. In un ambiente ad alta intensità come quello del Festival, le discipline olistiche hanno dimostrato di poter offrire un supporto concreto e immediatamente percepibile».

La presenza di una professionista agrigentina in un contesto nazionale di rilievo come Casa Sanremo rappresenta un elemento di valorizzazione per il territorio e per il settore locale dell’estetica, all’interno del quale l’approccio olistico rappresenta un elemento di congiunzione tra il mondo della bellezza e del benessere.