Prevenzione oncologica, domani Open day in provincia di Agrigento

Giornata dedicata alla prevenzione oncologica in programma domani, martedì 4 marzo, presso diversi presìdi dell’ASP di Agrigento. Domattina, per la diagnosi precoce del tumore della mammella, le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che non abbiano effettuato la mammografia nell’anno precedente, potranno sottoporsi gratuitamente senza prenotazione né impegnativa del medico di medicina generale, alla mammografia presso le radiologie degli ospedali di Agrigento, Licata e Sciacca dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e presso le radiologie delle case di Comunità di Agrigento (Ex Poliambulatorio) e di Canicattì (PTA) dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Presso tutti i Consultori Familiari del territorio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si svolgerà inoltre, in coincidenza con la Giornata Mondiale contro il Papilloma virus (HPV), un open day per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina: sarà possibile prenotarsi o effettuare direttamente il Pap test (donne di età compresa 25-64 anni) o l’HPV DNA test (donne di età compresa 30-64 anni).

Questa importante giornata coinvolge anche gli uomini, che con le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, potranno ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, strumento semplice e di grande efficacia per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto nei punti screening, consultori e farmacie

Il Centro Gestionale Screening dalle ore 9.00 alle ore 16.00 effettuerà un open day telefonico per eventuali informazioni e prenotazioni ai numeri: 0922 407829 – 407167 – 407170 / screening@aspag.it