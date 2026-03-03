Catania

Ragazzine sorprese a rubare cosmetici, denunciate

Complessivamente le due ragazze erano riuscite ad prendere 42 prodotti cosmetici di noti marchi, per un valore commerciale di circa 240 euro

La polizia di Stato di Catania ha denunciato due ragazze, entrambe minorenni, sorprese a rubare prodotti cosmetici in un negozio di profumi di via Gabriele D’Annunzio.

Le giovani, una di 16 e l’altra di 15 anni, avevano appena finito di scegliere alcuni prodotti, prelevandoli dagli scaffali in cui erano esposti e avevano provveduto a rimuovere l’antitaccheggio, pensando di non essere viste da nessuno.Complessivamente le due ragazze erano riuscite ad prendere 42 prodotti cosmetici di noti marchi, per un valore commerciale di circa 240 euro, e avevano provato a superare le casse per guadagnare l’uscita senza pagare.

A notare l’atteggiamento sospetto delle due minori è stato il personale di vigilanza del negozio che le ha bloccate, chiedendo di restituire quanto rubato pochi attimi prima. Nello stesso tempo, è stato chiesto l’intervento della polizia.Giunti in pochi istanti davanti al negozio di via D’Annunzio, i poliziotti hanno identificato le due ragazze che sono state denunciate all’autorità giudiziaria per tentato furto aggravato.La refurtiva è stata recuperata dai poliziotti che hanno provveduto a restituirla al titolare del negozio.

