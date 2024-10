Sorpreso a spacciare droga a Ribera, arrestato marocchino

A Ribera, i Carabinieri della locale Tenenza, impegnati in un servizio antidroga, hanno arrestato un cittadino marocchino di 29 anni. L’uomo, sorpreso a cedere droga a un acquirente, è stato trovato in possesso di eroina e cocaina, suddivise in dosi, e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

In particolare, i militari operanti, in Via Modigliani, nei pressi di un supermercato, durante un servizio di osservazione, notavano uno sconosciuto che si avvicinava al succitato marocchino consegnandogli del denaro e ricevendo, da quest’ultimo, un piccolo involucro prelevato da un cespuglio posto nelle sue vicinanze. L’acquirente riusciva a dileguarsi mentre il 29enne, di origine marocchina, incensurato e irregolare sul territorio nazionale, veniva bloccato. Celati nel suddetto cespuglio, venivano rinvenuti due contenitori, uno con dieci dosi di eroina pari a circa 3 grammi e l’altro con tredici dosi di cocaina del peso di circa 9 grammi. L’uomo, immediatamente perquisito, è stato trovato in possesso 250 euro circa, in banconote di vario taglio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Sciacca, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice convalidava l’arresto e disponeva per l’uomo la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.