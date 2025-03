Stipendi in ritardo, protestano operai consorzio bonifica di Ribera

Hanno deciso di non mettere più a disposizione la propria auto per raggiungere i luoghi da cui si immette l’acqua nelle condotte irrigue i lavoratori del Consorzio di bonifica che gestiscono il servizio idrico nelle campagne del comprensorio di Ribera. Lamentano il mancato pagamento, ad oggi, delle mensilità di gennaio e febbraio, e fanno notare che anche il mese di marzo sta finendo. Hanno così deciso di fermare i propri mezzi di trasporto, gli unici disponibili per potere svolgere le mansioni loro assegnate, ossia quelle di erogare l’acqua agli agricoltori del comprensorio. I lavoratori, assistiti dai responsabili provinciali di Cgil, Cisl ed Uil, evidenziano che se la questione dei loro stipendi in ritardo non sarà debitamente affrontata dalle istituzioni preposte, l’imminente campagna irrigua non potrà essere regolarmente attivata, con gravi conseguenze per tutto il comparto agricolo della provincia, che si associano ai ben noti problemi legati alla siccità. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro al prefetto di Agrigento alla presenza del commissario straordinario e del direttore generale del Consorzio, al fine di individuare delle soluzioni.