Mafia, Cracolici domani a Sambuca per l’arrivo della Quarto Savona 15

Il presidente della Commissione Antimafia dell’Ars Antonello Cracolici sarà domani, venerdì 3 marzo, alle 10, a Sambuca di Sicilia per l’arrivo della teca con la Quarto Savona 15 (QS15), nome in codice dell’auto blindata che scortava Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e saltata in aria nella strage di Capaci.

L’auto rimarrà esposta per tre giorni – fino a domenica 5 marzo – nell’ambito della manifestazione ‘Capaci… di legalità’ promossa dal Comune di Sambuca. ”Per sconfiggere la mafia serve l’impegno concreto della società civile – ha detto Cracolici – per questo il contrasto deve essere condiviso dalle istituzioni con la scuola. Il ricordo da solo non basta, dobbiamo colpire la rete del consenso che ha reso forte la mafia negli anni”.