Finto Carabiniere arrestato a San Biagio Platani, il sindaco Di Bennardo: “grazie ai Carabinieri”

“Un plauso speciale va ai Carabinieri, che con la loro competenza, il senso del dovere e la capacità di cooperare con le Istituzioni hanno protetto un cittadino vulnerabile da un crimine vile e odioso. La comunità tutta esprime gratitudine per il loro instancabile impegno volto a garantire la sicurezza e la serenità quotidiana”. Cosi il sindaco di San Biagio Platani, Salvatore Di Bennardo che continua: “Fondamentale è stata l’intensa attività di informazione e prevenzione promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comando dei Carabinieri. Grazie a questa costante opera di sensibilizzazione, il concittadino è stato immediatamente allarmato dai sospetti e ha scelto di contattare le Forze dell’Ordine. Un gesto che si è rivelato decisivo per evitare il compimento del reato. Un ringraziamento va anche al nostro concittadino coraggioso, che con il suo senso civico ha dato un contributo essenziale per il buon esito dell’operazione. Il suo gesto rappresenta un esempio per tutti”, ha continuato il primo cittadino. “Cogliamo l’occasione per ribadire a tutti i cittadini l’importanza di informare i propri anziani riguardo a questi tentativi di raggiro, sensibilizzandoli a non consegnare mai denaro o gioielli a sconosciuti e a contattare immediatamente la Polizia Locale o i Carabinieri in caso di dubbi. Solo uniti possiamo prevenire queste frodi e tutelare i più vulnerabili”, ha concluso Di Bennardo.