Incendio a San Giovanni Gemini, il sindaco: “Rispettiamo patrimonio naturale”

Nella serata di ieri un grande incendio ha colpito la zona alta di San Giovanni Gemini. Le fiamme inizialmente partite dal Mes Amis, si sono propagate in zona Canalotto fino a Contrada Edera.

Il Corpo Forestale della postazione di Cammarata è stata la prima unità a intervenire, raggiunta intorno alle 3:00 di notte dai Vigili del Fuoco. I soccorsi hanno faticato non poco tutta la notte per domare le fiamme ma fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo, tutto si è risolto per il meglio. Non si segnalano danni né a persone e né alle abitazioni.

“In tarda notte, racconta il primo cittadino Dino Zimbardo, dopo essere stato contattato dalle squadre dei Vigili del Fuoco, mi è stato chiesto un’autobotte di acqua per approvvigionamento. Così ho chiamato la sala operativa di Agrigento che ha inviato un modulo e un’autobotte da Casteltermini. Un brutto spavento degli abitanti della zona con cui mi sono tenuto costantemente in contatto fino alle prime ore dell’alba quando la situazione è rientrata nella normalità. Colgo l’occasione per richiamare tutti al rispetto e alla tutela del nostro meraviglioso patrimonio naturale, ed esorto a denunciare chiunque metta in atto comportamenti lesivi e distruttivi nei confronti della ricchezza naturale che circonda il nostro territorio.Un sincero ringraziamento va al Corpo Forestale, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri per il pronto intervento e ai cittadini per la loro preziosa collaborazione”.