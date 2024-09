Il sogno di Mustapha diventa realtà, dopo 14 anni a Santa Elisabetta diventa cittadino italiano 

Da quasi due decenni vive e lavora a Santa Elisabetta integrandosi completamente con l’intera comunità del piccolo paese in provincia di Agrigento. Oggi, dopo quattordici anni di residenza a Santa Elisabetta, gli è stata conferita la cittadinanza italiana.

Mustapha, sposato, padre di due figli, lavora ormai da tempo per un’azienda che installa infissi. Oggi la cerimonia in Comune in presenza del sindaco Liborio Gaziano che, dopo aver incamerato il decreto del Presidente della Repubblica, ha officiato il giuramento del 51enne.