S.Elisabetta, finanziamento quasi 2 milioni di euro per la riqualificazione delle aree urbane

Santa Elisabetta sempre più al centro delle politiche nazionali rivolte alla rigenerazione urbana, nella prospettiva della riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e del miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e culturale.

E’ stato finanziato il progetto proposto dal Comune di Santa Elisabetta nell’ambito del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il piano presentato dall’amministrazione comunale è risultato al posto numero 276 dei 451 della graduatoria definitiva, ottenendo dapprima un finanziamento pari 1.426.153,00, poi esteso con il DPCM 29 dicembre 2023 a 1.892.596,00 euro, registrato alla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2024.

“Il riconoscimento e la definizione delle procedure del finanziamento alla nostra piccola comunità è merito dell’intervento della Vicesindaca On. Giovanna Iacono, che tanto si è adoperata per far sì che fosse definito il DPCM di rettifica della graduatoria, con l’incremento delle risorse assegnate.

Il progetto è stato redatto nel 2015 e approvato dalla Giunta Comunale con le delibere n.81 del 26/11/2015 e n.42 del 28/06/2022, su iniziativa dell’amministrazione tutta, che ha creduto fermamente nel medesimo”, dichiara il primo cittadino Mimo Gueli.

Previsti interventi nell’area di contrada Capo con le aree adiacenti, la via Dante e Belgio, con il recupero funzionale dei locali dell’ex mattatoio comunale da destinare a centro di educazione ecologica ed ambientale, e la riqualificazione dell’antica sorgente del Capo, storico lavatoio comunale di notevole interesse storico e identitario.

“Puntiamo a favorire l’integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita di questa parte del nostro piccolo paese, che vede presente anche l’area archeologica di Keli con i suoi cristalli di gesso giganti, spiega il sindaco Mimmo Gueli. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto. Mi pregio di questo ulteriore riconoscimento dell’appassionato e instancabile lavoro di questa amministrazione, che ha garantito una straordinaria opportunità per Santa Elisabetta nel dare nuova vita al tessuto urbano esistente, una missione importantissima nell’ottica di un rilancio concreto della nostra città.Vince il gioco di squadra di una fattiva amministrazione, che opera nella massima sintonia per far crescere il paese, confermando giorno dopo giorno l’attenzione verso la rigenerazione urbana e la valorizzazione di tutti gli immobili e del patrimonio comunale, con l’obiettivo primario di favorirne il rilancio, la vivibilità e lo sviluppo”.