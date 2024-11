Con il figlio di 10 anni a chiedere elemosina davanti supermercato, condannato 

Due mesi di reclusione per aver portato il figlio di dieci anni a mendicare davanti ad un supermercato a Santa Margherita Belice. Lo ha stabilito il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Fabio Passalacqua, che ha condannato un 38enne rumeno. Il tribunale ha altresì disposto il risarcimento della parte civile, il curatore speciale del minore. La vicenda risale al marzo 2022 quando i carabinieri effettuarono un intervento davanti al supermercato di via Garibaldi. In quell’occasione l’uomo venne sorpreso a chiedere l’elemosina avvalendosi del figlio di appena dieci anni.