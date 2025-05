Rifiuti, installata la macchinetta mangiaplastica a Santa Margherita di Belice

Installata la “macchinetta mangiaplastica”, presso l’ex caserma dei Vigili del Fuoco a Santa Margherita di Belice.

Da oggi è attivo l’eco-compattatore che consente di conferire bottiglie in PET per uso alimentare, contribuendo al recupero della plastica nobile e alla riduzione dell’impatto ambientale.

Il progetto RecoPET di COREPLA rientra negli obiettivi della normativa europea Single Use Plastic (SUP), che impone target di raccolta del 77% entro il 2025 e del 90% entro il 2029.

Per facilitare l’utilizzo del macchinario, sono presenti operatori incaricati di assistere i cittadini e fornire tutte le informazioni necessarie. Inoltre, aderendo all’iniziativa nazionale “Instant Win Corepla”, è possibile ottenere premi immediati e buoni digitali semplicemente registrandosi sull’app dedicata e utilizzando l’eco-compattatore.

Ancora, qualora interessate, le attività commerciali potranno aderire al progetto attraverso il rilascio di propri buoni sconto in cambio di promozione dei prodotti su tutto il territorio ove si estende il progetto; per ulteriori informazioni potranno recarsi presso i punti di installazione delle macchine, o contattare gli uffici della ECOXXI o della SAMO e ottenere informazioni per il convenzionamento dell’attività.

L’Amministrazione comunale invita tutti a partecipare con responsabilità, contribuendo così a una raccolta differenziata più efficiente e a un futuro più sostenibile.