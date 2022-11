Santa Margherita Belice, al via processo a 53enne per aver aggredito il sindaco

Al via il processo a carico di Lillo Saladino, 53enne di Santa Margherita Belice, accusato di aver strattonato e minacciato il sindaco Gaspare Viola affinché si attivasse a trovargli un lavoro. Le contestazioni sono violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. La prima udienza, che si celebra a Sciacca, è stata subito rinviata al 20 gennaio 2023.

L’imputato, difeso dall’avvocato Filippo Lo Jacono, ha scelto il rito abbreviato. Già durante l’interrogatorio di convalida il 53enne aveva ammesso le responsabilità spiegando di essere disperato in seguito alla revoca del sussidio del reddito di cittadinanza per alcuni problemi avuti con la giustizia. Saladino ha anche dichiarato di non aver chiesto un lavoro ma sussidi da parte del comune.