A S. Stefano di Quisquina inaugurata l’area fitness

E’ stata inaugurato oggi pomeriggio un percorso progettuale attrezzato di fitness all’aperto presso la suggestiva Villa Comunale (adiacente il campo di tennis) di S.Stefano Quisquina. Grazie a un finanziamento di 30 mila euro fondi PNRR nell’ambito della Missione 5 “Sport e inclusione sociale” siamo andati incontro a nuove tendenze che vedono una crescente volontà delle persone di fare sport all’aperto.

Per il Sindaco Francesco Cacciatore è una “opportunità rivolta a cittadini e turisti di fare sport all’aria aperta in maniera completamente gratuita e salutare. Un progetto che continua nel filone della valorizzazione del nostro territorio in un ambiente sano per bambini, giovani e adulti, che incoraggia coloro che hanno difficoltà a muoversi da soli a uscire, giocare, fare esercizio fisico e socializzare con gli altri e che proseguirà a breve con la valorizzazione e riqualificazione di ulteriori aree al fine di creare sempre più spazi pubblici di aggregazione”, ha concluso il primo cittadino.